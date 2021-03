Putinov „džentlmenski“ odgovor Bajdenu

Predsednik Rusije Vladimir Putin je, reagujući na izjavu američkog predsednika Džoa Bajdena, američkom lideru poželeo zdravlje.

„Što se tiče izjave mog američkog kolege, mi se zaista, kako je rekao, znamo lično. Šta bih mu odgovorio? Rekao bih mu: Neka ste živi i zdravi! Želim mu dobro zdravlje“, rekao je Putin tokom sastanka sa predstavnicima javnosti Krima i Sevastopolja.

On je primetio da to govori „bez ironije i bez šale“.

Ruski predsednik je u vezi sa oštrim izjavama predsednika SAD o njemu, rekao da svi vide druge onako kako procenjuju sebe.

„Ako gledamo šire na tu temu, u istoriji svakog naroda, svake države ima mnogo veoma teških, dramatičnih i krvavih događaja. Ali kada ocenjujemo druge ljude, ili kada čak procenjujemo druge države, druge narode, kao da se uvek gledamo kao u ogledalo, uvek tamo vidimo sebe. Jer uvek prebacujemo na drugog čoveka ono što sami osećamo, ono što i jesmo u suštini“, naglasio je Putin.

„I znate, sećam se da smo u detinjstvu, kad smo se svađali u dvorištu govorili: ‘Rugala se ruga, pa postala druga’. I to nije slučajno. To nije samo nije samo dečija izreka i šala, u njoj se krije duboki psihološki smisao. Mi uvek u drugom čoveku vidimo svoje kvalitete i mislimo da je on kao i mi, i na osnovu toga ocenjujemo njegove postupke i donosimo svoj sud“, konstatovao je Putin.

Prema njegovim rečima, „što se tiče američkog naroda u celini: tamo ima mnogo časnih, poštenih, iskrenih ljudi koji žele da žive sa nama u miru i prijateljstvu. Mi to znamo i cenimo i u budućnosti ćemo se oslanjati na njih“.

„A što se tiče američkog establišmenta, vladajuće klase, njegova svest oblikovala se u poznatim i prilično teškim uslovima. Jer osvajanje američkog kontinenta od strane Evropljana bilo je povezano sa istrebljenjem lokalnog stanovništva, sa genocidom, kako se danas kaže, sa direktnim genocidom indijanskih plemena“, zaključio je Putin.

Zatim je usledio težak i vrlo surov period ropstva, podsetio je Putin.

(Sputnjik)

