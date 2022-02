Putin: Moskva je u dometu ukrajinskih nuklearnih projektila

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin istakao je danas da nije izjavio da će ruska vojska odmah ići u Donbas, dodajući da sporazum iz Minska više ne postoji.

„Ukrajinski razgovori o nuklearnim ambicijama su bili upereni ka Rusiji i primili smo tu poruku. Moskva je u dometu ukrajinskih nuklearnih projektila“, rekao je Putin novinarima, preneo je Rojters.

On je, takođe, rekao da je „Ukrajina, naoružana do zuba, antiruski nastrojena“, kao i da je to „neprihvatljivo“.

„Nemoguće je predvideti konkretne akcije ruske vojske u Donbasu. Ukrajina bi trebalo da se demilitarizuje. Najbolja odluka koju bi Kijev mogao da donese je da se odrekne svojih ambicija da uđe u NATO savez“, istakao je Putin.

Putin je rekao da sporazum iz Minska više ne postoji i da više nema šta da se ispuni.

(Tanjug)

