Putin: Ništa nismo izgubili od početka specijalne operacije

VLADIVOSTOK – Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija nije i neće ništa izgubiti nakon početka specijalne operacije u Ukrajini, navodeći da će zahvaljujući toj operaciji biti uklonjeno sve ono što Rusiju sprečava da napreduje.

„Da, postoji polarizacija unutar zemlje, ali to će doneti dobre rezultate jer sve nepotrebno, štetno, što nas sprečava da idemo napred, biće odbačeno“, izjavio je Putin odgovarajući na pitanja posle obraćanja na plenarnoj sednici VII Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku.

Putin je rekao da sa stanovišta vojnih dejstava, Rusija nije ništa započela, već da samo pokušava da završi.

„Vojna dejstva započeli su 2014. nakon prevrata u Ukrajini oni koji su nastojali da suzbiju sopstveni narod, osam godina podvrgavajući ljude u Donbasu genocidu. Rusija je odlučila da odgovori recipročno, uradili smo to svesno, sva naša dejstva su usmerena na pomoć onima koji žive u Donbasu“, istakao je on, preneo je Sputnjik.

Kada je reč o prehrambenom sporazumu, Putin je kazao da je to još jedna drska obmana, jednostavno prevara.

„Bezobrazan i drzak odnos prema onima za koje je navodno sve urađeno. Razgovarao sam sa jednim evropskim liderom i pomenuo da su od 21 broda sa žitom samo dva poslata u zemlje u razvoju. A sada već ima 80 brodova, a količina prehrambenih proizvoda za zemlje u razvoju se ne povećava. Kako su bili kolonijalisti, takvi su i ostali! Oni pre svega misle na svoju korist, kriju se iza interesa zemalja u razvoju, ali sve rade u svom interesu“, naglasio je predsednik Rusije.

Na pitanje zašto sporovi ne mogu da se reše mirom, Putin je rekao da je to zbog toga što se međunarodno pravo uvek krši.

„Mnogi sada govore da Rusija krši međunarodno pravo. Mislim da to apsolutno nije tačno. Ko je započeo rat u Iraku? Bez ikakvog odobrenja UN. Ko je uništio Jugoslaviju, ko je pokrenuo rat u centru Evrope, bombardujući Beograd? U Iraku su skroz razbili zemlju! Libiju su slomili – gde je tu međunarodno pravo?“, upitao je on.

Povelja UN govori o pravu nacija na samoopredeljenje, istakao je Putin.

„Sud za Kosovo odlučio je da deo zemlje, ako želi da se otcepi, ne može da pita centar. Ali iz nekog razloga to se ne odnosi na Donbas. Da li oni imaju pravo na samoopredeljenje? Imaju! To je potvrdio i sud. Imamo li pravo da priznajemo republike? Imamo! Ako smo priznali, možemo zaključiti sporazum o prijateljstvu. Mi smo zaključili i on je ratifikovan. Dužni smo da pomažemo u slučaju agresije, a ona postoji. Mi pomažemo. Da li to odgovara članu 51 Povelje UN (o pravu na samoodbranu)? Obavezni smo da pomognemo našim saveznicima. Mi to i radimo. To je jednostavan lanac u potpunoj saglasnosti sa međunarodnim pravom“, naveo je Putin.

(Tanjug)

