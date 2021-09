Putin: Poslovne olakšice na Kurilima i za strane investitore

VLADIVOSTOK – Svi investitori, i ruski i strani, uključujući japanske, imaće pravo na poreske, carinske i administrativne olakšice na Kurilskim ostrvima, izjavio je danas predsednik Rusije Vladimir Putin na plenarnoj sednici Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku.

„Naglašavam da će ne samo domaće kompanije, već i strani investitori, a svakako i naši susedi, uključujući japanske partnere, imati pravo na poreske, carinske i administrativne olakšice. Ranije smo razgovarali s njima u smislu stvaranja uslova za ekonomski razvoj ovih ostrva i našoj saradnji na ovim teritorijama“, rekao je Putin, prenosi Tas s.

On je naveo da će na Kurilskim ostrvima preduzećima biti ponuđene do sada neviđene pogodnosti i podsticaji, uključujući oslobađanje od poreza na prihod i imovinu, od poreza na zemljište i transportnih taksi, i to na period od 10 godina.

„Moramo da stvorimo konkurentno okruženje za rad naših partnera. To znači da parametri poput poreskih opterećenja, cene pozajmica, brzina i kvalitet javnih usluga za preduzeća treba da budu globalno konkurentni, najbolji – ne bolji, nego najbolji u čitavom Azijsko-pacifičkom regionu“, rekao je Putin,

Šef ruske države je itakođe stakao da je Rusija sastavni deo Azijsko-pacifičkog regiona i da je otvorena za saradnju sa svim zemljama u tom pojasu.

Prema njegovim rečima, brži razvoj ruskog Dalekog istoka je dugoročan i apsolutni prioritet ruskih vlasti, na kojem zajednički treba da rade i vlada, i regioni, svi nivoi vlasti, kao i domaće velike kompanija, kako državne tako i privatne.

Prema agenciji Rojters, Putin je na Istočnom ekonomskom forumu najavio da bi Rusija sledeće godine trebalo da započne redovan brodski kontejnerski saobraćaj rutom kroz Severno more, duž njene severne strane od Vladivostoka do Sankt Peterburga.

„Rusija neće ograničiti druge zemlje da za prolazak kroz Severno more koriste njen severni pojas“, rekao je Putin.

Britanska agencija navodi da su Sjedinjene Američke Države ranije optužile Rusiju da zahteva od stranih brodova da traže dozvolu za prolaz kroz Arktičku oblast i da, navodno, pod pretnjom da će primeniti silu, zahteva da se ruski pomorski piloti ukrcaju na brodove.

Rusija ulaže u infrastrukturu za razvoj puta kroz Severno more u želji da on postane glavna brodska linija na Arktiku, koji se zagreva brže od ostatka sveta.

Šesti Istočni ekonomski forum u Vladivostoku, koji je počeo u četvrtak u hibridnom formatu, trajaće do 4. septembra.

(Tanjug)

