Putin: Rusija će nastojati da što pre okonča sukob u Ukrajini

MOSKVA – Rusija će nastojati da što pre okonča sukob u Ukrajini, poručio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

Putin je rekao da cilj Rusije nije da podstiče vojni sukov, već da okonča rat.

„Tome težimo i tome ćemo nastaviti da težimo. Trudićemo se da to bude završeno što pre to bolje“, rekao je Putin obraćajući se novinarima posle sastanka Državnog saveta.

Putin je na konferenciji za novinare rekao da isporuka američkog protivvazdušnog raketnog sistema „Patriot“ samo produžava sukob, prenose RIA Novosti.

On je naglasio da se svi sukobi završavaju pregovorima i poručio Ukrajini da što pre to shvati to bolje.

Ruski predsednik rekao je i da trenutna situacija u svetu neće sprečiti Rusiju da primeni svoje planove za budućnost, uključujući i one u 2023. godini.

(Tanjug)

