Putin: SAD su ostavile katastrofu u Avganistanu

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin smatra da je položaj Avganistanaca koji su radili za SAD i njihove savetnike, kao i celokupna situacija u toj zemlji nakon povlačenja američkih trupa katastrofalna.

„To je zaista katastrofa. To je istina. To nisu moje reči. To su reči samih američkih analitičara. To je katastrofa, jer su Amerikanci, koji su vrlo pragmatični ljudi, na tu kampanju potrošili više od jednog i po biliona dolara, a kakav je rezultat? A ako pogledate broj ljudi koji su napušteni u Avganistanu, koji su radili za Zapad, za SAD i njihove saveznike, onda je to humanitarna katastrofa“, rekao je Putin na plenarnoj sednici Istočnog ekonomskog foruma, prenosi TAS S.

AP Photo/Alexander Zemlianichenko

(Tanjug)

