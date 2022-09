Putin: Siromašni dobili samo 3 odsto ukrajinskog žita, sve otišlo u EU

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je gotovo sve žito iz ukrajinskih luka isporučeno EU, a ne zemljama kojima je bilo potrebno, odnosno da je do najsiromašnijih država stiglo svega tri odsto od ukupnih isporuka.

Putin je na sednici Saveta bezbednosti Rusije istakao da Rusija namerava da do kraja godine isporuči 30 miliona tona žita zemljama kojima je to potrebno, a takođe namerava da poveća te isporuke do 50 miliona. Kako je naveo, ovogodišnji rod je u Rusiji bio dobar.

Alexey Maishev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File

(Tanjug)

