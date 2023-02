Putin: Vojska da zaustavi ukrajinsko granatiranje pograničnih oblasti

MOSKVA – Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da prioritet ruske vojske mora da bude zaustavljanje granatiranje pograničnih oblasti sa teritorije Ukrajine.

On je na sastanku vlade posvećenom obnovi uništene stambene infrastrukture u pograničnim regionima istakao da je prioritetni zadatak otklanjanje same mogućnosti granatiranja i dodao da je to „posao vojnog resora“, prenosi TAŠ.

Prema njegovim rečima, kuće i stanovi uništeni su u Belgorodskoj, Brjanskoj i Kurskoj oblasti, kao i na Krimu.

kako navodi Radio Slobodna Evropa, napadi na jugu Rusije su sve učestaliji, a mete su elektro postrojenja i skladišta oružja i goriva.

Iako Ukrajina nije preuzela odgovornost za te udare, opisala ih je kao „karmu“ zbog ruske invazije.

(Tanjug)

