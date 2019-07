Putnici u panici: Muškarac skočio na krilo dok je avion uzletao (video)

Na aerodromu u Lagosu u Nigeriji, snimljen je čovek koji se penje na krilo putničkog aviona pre poletanja. Uzrokovao je paniku među putnicima i naravno – uhapšen je.

Man climbs onto wing of Azman Air 737 at Lagos airport as it prepares for takeoff. https://t.co/LwkjRaFsey pic.twitter.com/xXuLJXlGw8

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) July 19, 2019