Putnički avion probio zvučni zid (foto)

Avion kompanije „Virdžin Atlantik“, koji je leteo iz Los Anđelesa u London, tokom leta je premašio brzinu zvuka, prenosi list „Popular mehaniks“.

Ističe se da je na visini od oko 11 kilometara avion „Boing 787-9 drimlajner“ upao u vazdušnu struju, zbog čega je uspeo da dostigne brzinu od 1.285 kilometara na sat, dok na toj istoj visini brzina zvuka iznosi 1.062 kilometara na čas.

Treba istaći da je uobičajena brzina takvog aviona 902 kilometra na čas. Međutim, uprkos velikom ubrzanju, avion je stigao u London 48 minuta pre vremena.

Kasnije je pilot tog aviona Piter Džejms objavio na Tviteru da se u toku svoje 25-godišnje karijere nije sreo sa takvim vetrom koji je gurao avion napred.

758 MPH: The jet stream is so strong over the US right now… that @VirginAtlantic Flight 8 from LAX to London is whipping above Kansas at a ground speed of 758 miles an hour. That's almost the speed of sound… #CAwx @KPIXtv pic.twitter.com/xni0IuKO5Z

— Paul Deanno (@PaulKPIX) February 19, 2019