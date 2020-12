Rab: Dug put do sporazuma sa EU o Bregzitu

LONDON – Britanski šef diplomatije Dominik Rab ocenio je danas da je dug put do postizanja trgovinskog sporazuma sa EU o post-Bregzit odnosima.

„Želimo da se prema nama odnose kao prema bilo kojoj drugoj nezavisnoj demokratiji koja drži do sebe. Ukoliko je EU u stanju da to prihvati na političkom nivou, imamo razloga da verujemo u sporazum. Ipak, rekao bih da je pred nama dug put do dogovora“, ocenio je Rab u intervjuu za Skaj njuz, prenosi Rojters.

(Tanjug)

