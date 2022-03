Rab: Ratni zlocinci u Ukrajini će odgovarati

LONDON – Zamenik britanskog premijera Dominik Rab je izjavio danas da će se smatrati odgovornim svako ko bude učestvovao u ratnim zločinima u Ukrajini.

“Ovo se pretvara u daleko opasniji problem za Putina nego što on misli”, izjavio je Rab za “Skaj njuz”, a navodi agencija Rojters.

“Mislim da smo bili vrlo jasni kada smo rekli da će oni koji učestvuju u ratnim zločinima za to i odgovarati”, poručio je on.

Rab je dodao da Britanija neće tražiti da se uspostavi zona zabrane letova nad Ukrajinom, i da sukob neće biti gotov čak i ako Rusija uspe da okupira Kijev.

(Tanjug)

