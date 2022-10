Radic: Sa vojnog aspekta NATO je strana u ratu RUS i Ukrajine

BRISEL – Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenjuje da NATO posmatrano isključivo sa vojnog aspekta jeste strana koja učestvuje u ratu Ukrajine i Rusije i dodaje da time Alijansa dobila smisao svog postojanja.

„Ako pričamo striktno o vojnom domenu i ostavimo po strani politiku , emocije, propagandu i potrebu da se stvori neka slika, NATO jeste strana koja učestvuje u ovom sukobu“, kazao je Radić Tanjugu na pitanje može li se reći da je NATO strana u sukobu Rusije i Ukrajine.

Kako je rekao snabdevanje ukrajinske vojske naoružanjem neprekidno.

„Bez tog snabdevanja ukrajinska vojska ne bi opstala. Tu je i rad na obuci ukrajinske vojske koji je trajao osam godina pre početka ruske invazije“, kazao je Radić na pitanje da li je NATO strana u sukobu Rusije i Ukrajine ili ne.

On ističe da je najvažnija podrška NATO-a Ukrajini bila obuka vojske i da je to što Ukrajinci sada drže položaje i što su pokazali spobnost za napadna dejstva jasna potvrda da je „sve što je uloženo u rat sa ukrajinskom vojskom, stvaranje podoficirskog kora, stvaranje jakih četa i bataljona, dalo rezultate.

„Saznali smo tokom sastanka na brifinzima da postoji već plan za desetgodišnji rad sa ukrajinskom vojskom. Polazi se od procene da ruska vojska necehe moći da ostavri radikalne ciljeve na terenu i već na nivou vodećih članica NATO prave se dugoročni planovi“, rekao je Radić

Kako kaže pitanje je za Ruse do koje mere oni to mogu da tolerišu, kako se postavlja granica. Rusija je svesna situacije, ali su svesni i da ne mogu bez radikalnih posledica u slučaju direktnog sukoba sa NATO. Trenutno crvena linija koju je definisala Moskva je onemogućavanje snabdevanja Ukrajine sistemima velikog dometa, visoke preciznosti, jer bi to moglo da bude nešto što bi drastično promenilo odnose na ratištu“, osenjuje Radić.

Kako navodi NATO je tu napravio „elegantan manevar prebacivanjem teme na aktuelnom ministarskom sastanku na razvoj integrisanog sistema protivvazdušne odbrane (PVO) i da je reč o potezima na tehničkom i organizacijskom planu koji će u darstičnoj meri umanjiti ofanzivne sposobnosti ruske vojske.

Naglasio je da ako NATO insistira na defanzivnoj ulozi sistema PVO da Rusija nema argument kojim to možete da ospori.

„Svi govornici koji su istupali javno, od generalnog sekretara Stoltenberga do američkog državnog skretara Ostina, pa i funkcioneri nižeg ranga insistiraju na tome da je Ukrajini potrebno pružiti hitnu podršku u razvoju i opremanju sistema pvo sistema i kao jedan novi momenat ističe se da je Nemačka isporučila novo sredstvo direktno iz fabike Ajris T. To je novi sistem pvo koji ulazi tek u naoružanje i nemačka vojska ga još nema“, navodi Radić.

On dodaje da je Nemačka koja je bila dosta kontroverzna po pitanju odnosa o ratu u Ukrajini i kojoj se zameralo da okleva u pružanju podrške, da zbog energetke bezbednosti ima paralelne kalkulacije, pokazala primer drugima sa isporukom potpuno novog sistama PVO.

„I ako u NATO to niko neće da kaže direktno, ali se to dešava iza zatvorenih vrata. Tu je i ministar odbrane Ukrajine i verovatno se dogovara isporuka novih raketa i verovatno ćemo u narednim nedeljama saznati šta su dogovarale zemlje članice, jer NATO kao takav nema svoju strukturu koja bi mogla da preda naoružanja. Reč je o odlukama pojedinačnih članica i prijateljskih zemalja NATO. Recimo, Australija podržava naoružavanje Ukrajine, a ona daleko od evroatlanskog područja, ali je NATO taj koji koordinira i koji je dao prostor gde se prave dogovoriĆ, naveo je on.

Radić je ocenio da je najbitnije što se na margini sastanka ministara odbrane prave konkretni aranžmani o tome šta će članice NATO i ostali da pošalju ukrajinskoj vojsci.

Radić ocenjuje i da je jasno je da je NATO sada dobio smisao svog postojanja. „Godinama unazad bio je problem objasniti čemu služi NATO. Koliko god da su bili rečiti predstavnici NATO-a, bilo je teško objasniti šta znači preuzimanje odgovornosti za mir u svetu. To je uvek bilo negde na granici političke propagande, ali od 24. februara NATO ima čvrsto uporište, konsolidovali su se i jasno je da je sada NATO ratujuća strana“, smatra on.

Radić ocenjuje da je zanimljivo to što je u uvodom obraćanju, pored fokusa koji je bio na Ukrajini, generalni sekretar NATO spomenuo još samo prostor Zapadnog Balkana. što je jasna je poruka.

„Svi relevantni govrnici naglašavaju da je Zapadni Balkan strategijski važan prostor i očigledno je da NATO ima čvrst stav da će ostati vojno prisutan na ovom delu Evope, sa Kejforom na KiM i na prostoru Bosne i Hercegovine. To je poruka koja je upućena i nama na Zapadnom Balkanu, ali očigledno i Rusima da je stav NATO-a da neće dozvoliti detsabilizaciju svoje duboke pozdine“, ističe Radić.

Dodaje da kada se pogleda mapa da ne treba imati iluziju.

„Srbija i sve ostale zemlje su daleko od prednje linije sudara interesa. U Ukrajini se vodi rat , naredni pojas zemlaja je domaćin NATO zemalja koje su u razvoju, Rumunija i Bugarska primaju nove snage NATO, koje će tokom zime biti pojačane, a na proleće sledi niz vežbi NATO sa težištem prebacivanja američkih snaga sa njihove teritorije preko okeana na Balkan, objašnjava.

Dodaje da će sve to biti poruke da se kontrola NATO-a nad Balkanom mora održati.

(Tanjug)

