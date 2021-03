Radulović: Ako ne bde reformi, lopovi će se vratiti na vlast

PODGORICA – Ukoliko u Crnoj Gori ne bude radikalnih, sveobuhvatnih i demokratskih reformi, lopovi će se vratiti na scenu, poručio je danas u parlamentu poslanik Pokreta za promjene, članice vladajućeg DF-a, Branko Radulović.

„Ako toga ne bude, u temelje Crne Gore ugradiće se laž. Postoji ponovo mogućnost da nam se vrate lopovi. Sve što ova vada bude dobro uradila ja ću pohvaliti, a što ne bude reći ću. Da li ste vi i vaša vlada, gospodine, sa potpunu demontažu krimogenog, totalitarnog i lopovskog režima. Vi ste rekli da, to me je ohrabrilo, ali upalila se crvena lampica u Nikšiću“, upitao je Radulović premijera Zdravka Krivokapića tokom „premijerskog sata“.

On je podsetio Krivokapića da ga je nominovao na tu funkciju i da od njega očekuje jasniji program vlade.

Radulović je pozvao premijera da donese Zakon o lustraciji o otvori tajna dokumenta.

„Nama nedostaje plan rada vlade, fiskalna politika, program vlade… Gde vam je lustracija, gde su štetni ugovori. Da ispitamo svakog da vidimo je lopov ili nije. Smrdi u sudstvu, u Ustavnom sudu, u Upravnom sudu, mi smo to dobro osetili. Sve mafija“, rekao je Radulović.

On je istakao da je Krivokapić bio pravi reformista, danas bi se delili na one koji su lopovi i koji to nisu, preneo je podgorički portal Borba.

(Tanjug)

