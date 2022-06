Radulović: CG bi mogla da snosi posledice

PODGORICA – Crna Gora bi mogla da snosi posledice zbog odluke da zamrzne imovinu 34 ruska državljana, upozorio je podgorički advokat Veselin Radulović i ističe da ovakva odluka mora da bude donesena na osnovu odluke suda, što je, kako kaže, izostalo.

Radulović je ukazao da se mora voditi računa o poštovanju pravnog poretka, Ustava i zakona države.

Prema podacima Uprave za nekretnine, državljani Rusije vlasnici su ili suvlasnici oko 19.000 nekretnina i gotovo četiri miliona kvadrata zemljišta u Crnoj Gori.

Više od 98 odsto nekretnina nalazi se u primorskim opštinama.

Pošto je Crna Gora nedavno zabranila ruskim avionima da lete iznad svoje teritorije, država je zamrzla i imovinu 34 ruska državljanina koja su pod sankcijama Evropske unije rešenjima Uprave za katastar i državnu imovinu.

„Crna Gora je zamrzla 44 nekretnine. Država odlučno ispunjava obaveze preuzete usvajanjem Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mera“, navodi se u saopštenju.

Odluku Crne Gore ministar unutrašnjih poslova Filip Adzić smatra stoprocentnim usaglašavanjem s spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Na drugoj strani, za advokata Veselina Radulovića sporna je s pravnog aspekta.

„Takve odluke moraju da se donesu na osnovu odluke suda. U ovom slučaju toga nema. Jedna je stvar poštovanje međunarodnih obaveza i politike, i to nije sporno. Crna Gora je trebalo da osudi agresiju, da preduzme međunarodne obaveze, pa da i uvede sankcije, ali mora da poštuje Ustav i zakone i pravni poredak. Nisam siguran da je u ovom slučaju to ispoštovano. Jer u krajnjem, nismo čuli kakava su ta rešenja Uprave za imovinu, odnosno katastra“, kaže Radulović.

A pošto se rešenja dostave Rusima, neminovno je da će se na njih žaliti, smatra Radulović. Zato se plaši da će država snositi posledice zbog načina na koji se odluke donose.

„Oni imaju pravo žalbe, ako im eventualno bude odbijena, što će i očekivati, pošto će o njima odlučivati MUP, oni mogu da pokrenu upravni spor i možemo doći u situaciju koja neće biti dobra po Crnu Goru, može da dođe do nekog političkog pritiska na sud da donese odluku u skladu s intersima vlasti, a ja se nadam da do toga neće doći i to ne bi bilo dobro“, rekao je Radulović za TV Crne Gore.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.