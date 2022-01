Radulović: Krivokapić uvek mora da ima dežurnog krivca

PODGORICA – Šef crnogorske diplomatije Đorđe Radulović izjavio je da zabrinjava tendencija premijera Zdravka Krivokapića da je za evidentan pad vlade kriv neko drugi, kao i da broj sukoba i svađa sa političkim partijama govori da je uvek potreban dežurni krivac, „neko drugi, ko radi protiv njega“.

Radulović, kojeg je premjer vratio iz posete Severnoj Makedoniji zato što, kako je saopšteno, o tme nije bio obavešten, reagovao je povodom, kako je naveo, konstantne medijske kampanje Krivokapića protiv njega, koja je kulminirala sinoćnjin gostovanjem na TVCG.

Krivokapić je u toku gostovanja, između ostalog, kazao i da je Radulović njegov najlošiji izbor, te da je „on trebalo da zastupa interese ove vlade, u okviru interesa ove države“

Radulović u saopštenju dostavljenom medijima tvrdi da Krivokapić govori neistinu kada kaže da nije bio upoznat sa njegovim službenim putovanjem u SAD, na kojem su bili Abazović i on o čemu, kako kaže, postoji zvaničnan dokumentacija.

Isto je, ističe, i sa posetom Skoplju, o čemu je, kako navodi, na portalu vlade bila postavljena platforma te posete nekolliko dana unapred.

Radulović je potvrdio da je odbio pojedine naloge Kabineta za koje je, kaže, smatrao da bi imale loše i nesagledive posledice po Crnu Goru – poput upućivanja protestnih nota i demarša EU i UN zbog toga što premijer nije dobio pozivnice za Samite Zapadni Balkan/EU i za Generalnu skupštinu UN.

„Verujem da su interesi Crne Gore iznad lične promocije bilo kog pojedinca, stoga ‘biti na ratnoj nozi’ sa EU i UN, koliko tada, toliko i sada, delovalo mi je veoma loše za našu zemlju i bez presedana“, jasan je Radulović.

Negira da je od septembara radio sa Abazovićem na manjinskom vladi i kaže da nikada nije pripadao ešalonu „ključnih ministara” koji su, očigledno, imali legitimitet da pregovaraju o takvim stvarima, niti se, kaže, ikada sreo sa bilo kojim predstavnikom neke političke partije.

Naveo je i da s obzirom na to da je zvanično ministar u aktuelnoj vladi do 4. februara, kada će se razmatrati izglasavanje nepoverenja u parlamentu, Radulović je naveo da se do tada više neće oglašavati povodom optužbi Krivokapića.

(Tanjug)

