Radulović o odnosima CG i SRB i srpskom svetu

NJUJORK – Odnosi između Srbije i Crne Gore svakako nisu na nivou koji zaslužuju dve države zbog istrorije, kulture, tradicije, kaže šef crnogorske diplomatije Đorđe Radulović i tvrdi da je želja aktuelne vlade bila da se ti odnosi restartuju ali su se, navodi, pojavili neki „šumovi u komunikaciji koji su se ispostaili kao naplaćivanje računa zbog nekih stvari iz prošlosti“.

U prilog toj tvrdnji Radulović je u intervjuu za Glas Amerike, naveo konkretne primere – proterivanje srpskog ambasadora iz Crne Gore i crnogorsko priznanje kosovske nezavisnostii, što je, kako kaže, Beograd spočitavao Crnoj Gori tokom prethodnih vlada.

“ Dakle, odnosi Srbije Crne Gore mogu biti samo odnosi dve nezavisne, ravnopravne države u kojima nema starijeg, niti jačeg“, kaže Radulović i dodaje:

„Dakle ima samo jednake saradnje, ravnopravne saradnje i nemešanja u unutrašnje stvari države, uz naravno, međusobno poštovanje“.

Radulović, koji je deo crnogorske delegacije na zasedanju 76. zasedanja Generalne skupštine UN, koju predvodi predsednik Milo Đukanović, uverava da je Crna Gora, kao članica NATO-a i kao država svih njenih građana podrža saradnju na bazi jezika, na bazi kulture i obrazovanja.

Odgovarajući na pitanje da li se crnogorska vlada oseća ugroženom usled učestalih javnih istupa koji aludiraju na ideologiju tzv. „srpskog sveta“- narativa formulisanog u Beogradu, Radulović kaže da se prvo mora razjasniti šta je to „srpski svet“.

„Ja verujem, dakle, da je to jedna inicijativa, ideja koju je pokrenuo ministar (Aleksandar) Vulin, ako se ne varam. Ja verujem da je to jedna bleda kopija nečeg što se zove ‘ruski mir”, dakle “ruski svet”. S tim što kroz poziciju ruskog sveta želi da se, hajde da kažem, povežu sva ona područja sa ruskih jezičkih područja, dok u percepciji gospodina Vulina to ide znatno dalje nego što je to saradnja u oblasti kulture i jezika, već se govore neke opasne teze koje nikako ne podržavamo. Kao da je recimo Srbija matica svih Srba, da je gospodin Vučić predsednik svih Srba, čak možda imajući i govoreći neke opasne ideje o nekom budućem, eventualno prekrajanju granica koje bi mogle da dovedu do nestabilnosti”, ustvrdio je Radulović – dodavši da je vreme promena granica na Balkanu završeno.

Prema rečima Radulovića, „srpski svet“ ukoliko se radi o saradnji u oblasti jezika, njegovanje srpske kulture i tako dalje, zašto da ne.

“ Ali, u političkom smislu da se stvaraju neke, da kažem, konfederalne ili federalne ili neke paradržavne formulacije, to je nešto za šta se mi ne zalažemo”, kaže Radulović.

(Tanjug)

