Radulović: Srpski svet je bleda kopija ruskog sveta

NJUJORK – Crna Gora može da se zalaže samo za evropski svet, kaže crnogorski ministar spoljnih poslova Đorde Radulović i ocenjuje da je, kako on to vidi, inicijativa o „srpskom svetu“ samo bleda kopija „ruskog sveta“.

Radulović je za Glas Amerike, na pitanje da li se crnogorska vlada oseća ugroženom usled učestalih javnih istupa koji aludiraju na ideologiju takozvanog srpskog sveta, rekao da Crna Gora, kao članica NATO i „kao država svih njenih građana“ podržava saradnju na bazi jezika, kulture i obrazovanja i ocenio da je zato važno definisati šta je to „srpski svet“.

„Ja verujem da je to jedna inicijativa, ideja koju je pokrenuo ministar (unutrašnjih poslova Srbije ALeksandar) Vulin, ako se ne varam. Ja verujem da je to jedna bleda kopija nečeg što se zove ‘ruski mir’, dakle ‘ruski svet“, rekao je Radulović.

On je ukazao i na navodnu razliku, tvrdeći da, kroz poziciju „ruskog sveta“, postoji težnja da se povežu sve oblasti ruskog jezičkog područja, dok u, kako tvrdi, „percepciji gospodina Vulina to ide znatno dalje nego što je to saradnja u oblasti kulture i jezika“ i izgovaraju se „neke opasne teze koje nikako ne podržavamo“.

„Kao da je recimo Srbija matica svih Srba, da je (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić predsednik svih Srba, čak možda imajući i govoreći neke opasne ideje o nekom budućem, eventualno prekrajanju granica koje bi mogle da dovedu do nestabilnosti“, rekao je Radulović.

On je rekao da je vreme promena granica na Balkanu završeno.

„Dakle, srpski svet ukoliko se radi o saradnji u oblasti jezika, negovanje srpske kulture i tako dalje, zašto da ne. Ako je to nešto kao frankofonija, svakako. Ali, u političkom smislu da se stvaraju neke, da kažem, konfederalne ili federalne ili neke paradržavne formulacije, to je nešto za šta se mi ne zalažemo“, poručio je Radulović.

Radulović je jedan od predstavnika Crne Gore na 76. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

(Tanjug)

