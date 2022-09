Radulović: Svet na korak od nuklearnog sukoba

BEOGRAD – Predsednik Centra za geostrateška istraživanja i terorizam i vojnopolitički analitičar Vlada Radulović izjavio je danas da rat u Ukrajini tek ulazi u fazu eskalacije i da je svet na korak od nuklearnog sukoba.

U izjavi za Tanjug, a povodom najavljene delimične mobilizacije u Rusiji, kao i pretnji nuklearnim oružjem iz Moskve, Radulović je naveo da stvari u Ukrajini očigledo idu loše za Rusiju, kao i da je lestvica u Ukrajini podignuta, a jedina dobra vest je, prema njegovim rečima, da za sada, nema pretnji opstanku Ruske Federacije, što bi bio neposredan povod za upotrebu nuklearnog oružja.

Što se tiče Putinovih upozorenja da će svim raspoloživim sredstvima braniti teritorijalni integriteta zemlje, pa i nuklearnim oružjem, Radulović kaže da vojna doktrina Ruske Federacije prepoznaje upotrebu nuklearnog arsenala onog trenutka kad je ugrožen opstanak RF.

„U ovom trenutku ne vidim da je ugrožen opstanak RF, ali činjenica je da se ne mali broj puta do sada taj nuklearni argument koristio. U početku je to možda delovalo kao propaganda, diplomatska poruka Zapadu ili Kijevu, ali bojim se da smo prešli taj prag poruka i da smo, na žalost, a voleo bih da grešim, na korak do početka nuklearnog sukoba“, poručuje Radulović.

Svima kojima veruju da će jedna ruska nuklearna raketa, koja god bila, nešto rešiti, on poručuje da strašno greše.

„Onoga trenutka kada poleti prva raketa, u tom trenutku ćemo imati na hiljade raketa sa bojevim glavama koje će leteti iznad naše glave, sa istoka ka zapadu i zapada ka istoku. Ja verujem da do toga neće doći. Ne verujem u ugroženost RF u ovom trenutku“, navodi Radulović.

On naglašava da je, pošto se pominje teritorijalni integritet RF, veliko pitanja šta se pod time podrazumeva, da li Rusija sa Krimom ili Rusija plus Krim plus ove četiri oblasti kada se referendum završi.

Najava mobilizacije za Radulovića je jasna potvrda da stvari ne idu dobro za Rusiju u Ukrajini, ne samo po pitanju planiranih ciljeva već po pitanuju velikih gubitaka koje više ne može da se nadomesti dobrovoljcima, pa čak ni angažovanjem zatvorenika.

„Moskva sada mora da razmišlja o jednom ozbiljnijem broju vojnika, što nas dovodi do dalje eskalacije sukoba, što znači da smo daleko od bilo kakvog pokušaja kompromisa ili deeskalazicije i smirivanja tenzija. Kada sve to imate u vidu, činjenica je da mi tek sada ulazimo u fazu dalje eskalacije, odnosno onoga što će drastično promeniti sliku svega onoga što smo gledali u proteklih sedam meseci“, smatra Radulović.

On je bliži verovanju da će ako nuklearno oružje i bude upotrebljeno to biti taktičko nuklearno naoružanje, ali opet, ističe, to je samo mali korak ka pravom nuklearnom sukobu.

„Od 24. februara pominjem simulaciju Prinstonskog univerzita, a druge su slične. Prema tim simulacijama na istoku Evrope pocinje konvencionalni sukob koji se zatim prevazilazi upotrebom taktičkog nuklearnog oružja, a onda dolazi do globalnog nuklearnog sukoba. Nadam se da je to samo simulacija. Ne želim da se stavljam u situaciju da kažem da može ili ne može doći do toga“, naglašava Radulović.

On opominje da neki faktoru na terenu pokazuju da ruska strana ne preza od toga da upotrebi nuklearno oružje.

„Oni su prekoračili prag i već nekoliko dana dejstvuju po kritičnoj infrastrukturi kao što su hidroelektrane, nuklearne elektrane koje se nalaze u dubini ukrajinske teritorije i onda vam to govori da se lestvica podigla“, zaključuje Radulović.

On ima poruku i za one koji podržavaju jednu od strana u sukobu.

„Možete vi da podržavarte bilo koga, ali ukoliko dođe do nuklearnog sukoba, svi mi udišemo isti vazduh. Ne možete reći „Mi smo za Ruse pa udišemo samo specijalni vazduh“. To će imati dalekosežne posledice ne samo po Rusiju i Ukrajinu, već i po celu Evropu, a na žalost, možda i po ceo svet“, poručuje Radulović.

(Tanjug)

