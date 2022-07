Rama: Albanija predlaže pomorsku bazu NATO u Draču

TIRANA – Albanski premijer Edi Rama izjavio je danas da je Albanija pozvala NATO da učestvuje u sufinansiranju vojnog dela nove luke u Draču, odnosno postavljanje pomorske baze vojnog saveza u toj luci.

Rama je na konferenciji za novinare u Tirani govorio o dešavanjima na samitu NATO u Madridu, ističući da je tamo izneo detalje o izgradnji pomenute luke, prenosi agencija Anadolija.

„Na samitu smo razgovarali o našem projektu i uskoro verujem da ćemo se vratiti u Brisel radi nastavka pregovora o predlogu koji je izazvao, ne samo interesovanje već i želju za produbljivanjem razgovora o postavljanju pomorske baze NATO-a u novoj luci u kojoj se, osim komercijalnog i trgovinskog dela, očekuje i vojni“, rekao je Rama.

Dodao je da će uskoro o ovom pitanju održati poseban sastanak sa kompletnim albanskim ekspertskim timom i sa stručnjacima alijanse, kako bi se detaljno predstavio projekat i nastavilo dalje sa razgovorima.

„Trenutno se u Kučovi gradi taktička vazdušna baza NATO-a, to je u potpunosti inostrano finansiranje, dok ćemo za luku u Draču, naravno, sami finansirati ceo komercijalni deo i pozvali smo NATO da učestvuje u finansiranju vojnog dijela. Ako to ostvarimo, to će biti nešto što ima izuzetnu stratešku vrednost za Albaniju, ali i za sam NATO savez“, rekao je Rama.

U Albaniji postoji nekoliko vojnih kompleksa nasleđenih iz komunističkog perioda, a poslednjih godina ponovo je u fokusu baza Kučova, koja će biti unapređena u prvu vazdušnu bazu NATO na Zapadnom Balkanu, navodi agencija.

(Tanjug)

