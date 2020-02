Rama i Kurti zadržali suprotne pozicije o „mii Šengenu“

TIRANA – Albanski premijer Edi Rama i premijer privremenih prištinskih institucija, Aljbin Kurti, ni nakon današnjeg susreta u Tirani nisu odstupili od svojih stavova u vezi sa inicijativom o slobodnom protoku roba i usluga među zemjama Zapadnog Balkana – dok Rama zahteva „mini Šengen“, Kurti traži „albanski makro Šengen“, piše prištinska Gazeta Expres.

Rama je na zajedničkoj konferenciji za novinare rekao da su kratko razgovarali i o balkanskom „mini šengenu“ i istakao da je Kurtiju predožio da ne postoji „albanski Šengen“ bez „balkanskog Šengena“.

Kurti je, piše Expres, međutim, rekao da je u razgovoru sa Ramom više razgovarao o „albanskom makro Šengenu“, nego o „mini balkanskom Šengenu“.

Na to je, navodi se, reagovao Rama rekavši da je neophodno usaglašavanje i saradnja po tom pitanju.

„Sa našom interakcijom imamo put koji je zatvoren svih ovih godina do zajedničkog prostora između dveju država, slobodno kretanje, ne samo roba. Do juče je to bilo nezamislivo i Srbija ne može biti uzrok“, rekao je Rama i dodao da taj otpor treba slomiti i krenuti napred.

„Srbija ne može biti uzrok i nijedna zemlja nam ne može reći bilo šta ako uklonimo granicu za slobodan protok ljudi, roba, usluga i kapitala“, kazao je Rama.

Inače, ovo je prva poseta Kurtija Tirani nakon što je preuzeo funkciju premijera privremenih prištinskih institucija, a sudeći prema prištinskim medijima susret Rame i Kurtija je bio znatno hladniji u odnosu na susret predsednika Srbije Aleksandra Vučića i albanskog premijera, koji je, kako kažu, u Albaniji dočekan sa oduševljenjem.

„Dok je Rama dočekao Aleksandra Vučića sa osmehom, Kurti je ostao veoma mrzovoljan, nagoveštavajući time da je njihov odnos u ovom trenutku vrlo hladan“, piše Expres i dodaje da je Kurtijevo raspoloženje bilo neromenjeno i tokom obraćanja medijima.

Podseća se da je Kurti i pre preuzimanja premijerske pozicije iskazao nezadovoljstvo zbog toga što je Rama blisko sarađivao sa Vučićem u naporima da pokrenu inicijativu balkanskog „mini Šengena“, koju je inicirao srpski predsednik, a kojoj se priključila i Severna Makedonija.

U medijskom nastupu u Tirani prošle godine, dodaje se, Kurti je kritikovao Ramu što je „izabrao Beograd za svog prvog partnera“.

Kurti je tada rekao da bi Albanija trebalo prvo da sarađuje sa Prištinom, potom sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, pa tek onda sa Beogradom.

Rama mu je, podseća Expres, na to odgovorio da je Kurtiju satima objašnjavao značaj inicijative o balkanskom „mii Šengenu“, što, kako je rekao, on ili nije hteo da razume ili se pravio da ne razume, a to je, kazao je, problem Kurtija.

Istovremeno je Rama je optužio Prištinu da pokušava da sa Tiranom vodi, kako je kazao unutrašnju, umesto spoljnu politiku.

„Oni dobro znaju o čemu se radi. Oni dobro znaju, dugo sam objašnjavao Aljbinu zašto je veliki značaj ovog procesa, a ako on ne razume, bio bih jako iznenađen, jer je dovoljno inteligentan, ako se pretvara da e razume ili ne razume to je njegov izbor, ali izgleda da je spoljna politika sa Albanijom bila unutrašnja. Ne verujem da je to najbolje. Međutim, imaćemo vremena da razgovaramo i produbimo diskusije „, rekao je Rama u novembru prošle godine.

Prištinska Koha piše da je Kurti novinarima rekao da želi da 21. vek obeleži, kako je kazao, „snažan početak saradnje između Kosova i Albanije“.

Rekao je i da će svi sporazumu koje imaju Tirana i Priština biti primenjeni, kako je dodao, i stari i novi.

„Želim da u 21. veku postoji snažan početak saradnje Kosova i Albanije, što nikad nije bilo između naše dve zemlje. Formiraćemo međudržavnu komisiju, imamo 77 popisanih sporazuma koji će se sprovesti, a biće i novih“, najavio je Kurti.

(Tanjug)