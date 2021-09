Rama: KIM je ušlo u opasan ciklus

PRIŠTINA – Albanski premijer Edi rama izjavio je da je Kosovo ušlo u opasan ciklus mešajući spoljnu i unutrašnju politiku i da postoji „konceptualno neslaganje“ sa premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem oko regionalne politike i inicijative „Otvoreni Balkan“ koja je, kaže on, strateški interes albanske nacije.

On je za TV klan rekao da ne može da prihvati ideju da je Kosovo napustilo sto, dok je Srbija prisutna, prenosi Gazeta ekspres.

„Ono što je postignuto našom diplomatijom sa Beogradom jeste da je predsednik Srbije prihvatio slobodno kretanje ljudi kao deo onoga što danas nazivamo Otvoreni Balkan. Berlinski proces je upravo to, ali je mnogo sporiji i zavisi od evropske birokratije. Ono što ne razumem je to što se nekada vodila tuča da se sedne za sto. Danas su Srbi za stolom, a Kosovari beže, to je nezamislivo“, rekao je rama.

Kako je rekao, o „Otvorenom Balkanu“ se ne pregovara, već se radi.

Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine Rama je rekao da je on veoma težak, ali da atmosfera koja ga okružuje ne treba da bude „atmosfera barikada“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.