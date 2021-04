Rama: Mini Šengen je prilika za uklanjanje granica

TIRANA – Albanski premijer Edi Rama „mini Šengen“ vidi kao priliku za, kako je rekao, „uklanjanje granica između Albanije i Kosova“, ali smatra da će proći godine dok u Prištini to shvate.

Rama tvrdi da je ideja o „regionalnom Šengenu“ potekla od bivšeg albanskog premijera Fatosa Nanoa, kao i da je on prvi progurao tu ideju među liderima država članica „mini šengena“, prenosi prištinski Reporteri.

Smatra i da bi Prištini trebalo da bude prioritet dijalog sa Beogradom, kako bi tzv. Kosovo dostiglo viši nivo u ekonomskom i socijalnom pogledu.

„Prvi regionalni Šengen artikulisao je Fatos Nano u vreme kada je to delovalo suludo. Ja sam to ponovo uveo jer su stvoreni uslovi. Regionalni šengen znači uklanjanje granice između Albanije i Kosova, ali dok oni na Kosovu to shvate, godine će proći, a Kosovo će izgubiti vreme. Mini Šengen je ideja koju sam ja prvi progurao i imam svedoke za to. Otkako smo se prvi put okupili u Berlinu“, rekao je Rama.

Govoreći o dijalogu Prištine i Beograda, Rama je naveo da, za njega, „budućnost Kosova bez odlučnosti da se dijalog okonča nejasna, ne u smislu nezavisnosti, već u smislu kapaciteta koji mogu biti dostupni za podizanje Kosova na viši nivo, u ekonomskom i socijalnom aspektu“.

„Moramo da vidimo kako će se proces odvijati na Kosovu“, rekao je Rama.

Upitan za rad premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija, Rama je rekao da neće da komentariše Kurtija pre 26. aprila, kada se održavaju parlamentarni izbori u Albaniji.

„Ne komentarišem Kurtija. Nemam komentara o Kurtiju do 26. aprila. Tada mogu da govorim“, poručio je Rama.

