Rama: Nemacka nije protiv „Otvorenog Balkana“

TIRANA – Albanski premijer Edi Rama izjavio je danas da Nemačka nije protiv inicijative „Otvoreni Balkan“, ali želi da ona bude sveobuhvatna.

Rama je naveo da je priča o protivljenju Nemačke ovoj inicijativi za lokalnu potrošnju.

„Berlinski proces, koji je osnova Otvorenog Balkana, ne mogu da sprovedu ni Berlin, ni Pariz, ni Brisel, već ga mi moramo sprovesti“, rekao je Rama posle sastanka sa predsednikom Saveta EU Šarlom Mišelom u Tirani, prenela je Ekonomija onlajn.

Rama je kazao da Kosovo ne može da očekuje da se Srbija izvini za rat, već da tome treba da prethodi saradnja među ljudima i slobodno kretanje ljudi, roba i usluga.

Kako prenosi Ekonomija onlajn, posle sastanka sa Mišelom u Tirani, Rama je, kako navode, podsetio na primer Nemačke i Francuske iz perioda posle Drugog svetskog rata.

On je podsetio da nas istorija uči da se do rešavanja sukoba ne može doći ako se ne krene od najjednostavnijih stvari i od saradnje koja je važna ljudima.

„Naveo sam ovde više puta primer da se Nemačka izvinila Francuskoj kada je došao Vili Brant, ali njihov odnos nije počeo od toga, već od uključenja u zajednicu i to je bio temelj saradnje. To je ono što mi treba da učinimo i to ćemo učiniti“, kazao je Rama.

(Tanjug)

