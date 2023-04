Rama: Neslaganja oko Kosova razlog za više razgovora, Kurti sad otvoreniji

VERONA – Premijer Albanije Edi Rama rekao je da su neslaganja Srbije i Albanije pogotovu kada je reč o Kosovu nekad zaista velika i ocenio da je to razlog da se priča više, a ne manje i dodao da je Kurti sada mnogo otvoreniji nego pre.

„Ponekad su zaista velika neslaganja između nas pogotovo kada je reč o KiM ili Kosovu – kako ga mi zovemo – a to je razlog da pričamo više, a ne da ne pričamo. Dijalog je najvažnija stvar i on se odvija i danas“, rekao je on.

Rama je rekao da se pre nekoliko dana sreo sa Aljbinom Kurtijem i da je primetio da je mnogo otvoreniji i konstruktivniji nego što je bio pre.

Naveo je da je tema bila i Zajednica srpskih opština i garantovanje prava SPC i ocenio da to mora da bude 100 odsto garantovano za Srbe.

„Rekao sam mu da neko stvari treba gurati. Da je to važno. Da je asocijacija opština važna kao most ka budućnosti. To nije više tabu tema. I da ima našu punu podršku da ide dalje“, rekao je Rama.

On je ocenio da oštre reči izrečene u prošlosti ne pomažu, već da se mora ići dalje.

Rama je istakao da je dijalog važan za građane regiona i da mora da zbližava ljude.

„Ako bi nastavili da ne pričamo međusobno, da ostanemo iza barikada na Balkanu, to bi bilo jako teško za sve nas“, poručio je on.

Istakao je da zajednička poseta svetskom sajmu vina u Veroni nije turistička, zbog proizvođača iz tri zemlje Otvorenog Balkana.

Poručio je da očekuje dalji zajednički rad na otvaranju tržišta i zajedničkoj promociji i za proizvođače hleba, ljude koji se bave umetnošću i kulturom.

Dodao je da Otvoreni Balkan nije inicijativa samo za ove tri zemlje i poručio da očekuje uključenje i proizvođača iz BiH, Kosova i Crne Gore.

„Moramo da nastavimo u ovom pravcu, da se nosimo sa svim smetnjama i problemima sa kojima se suočavamo. Ljubav prema svojoj domovini ne znači da morate da mrzite druge. Da nastavimo da idemo dalje i napred, a to će ostati upisano u istoriji ovog regiona“, zaključio je on.

(Tanjug)

