Rama: Vučić i ja imamo potpuno različita stanovišta po pitanju Kosova

PODGORICA – Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić i on uvek imaju potpuno različita stanovišta po pitanju Kosova, koje, kako je rekao, Vučić zove Kosovo i Metohija.

„Za mene je to slobodna, demokratska, suverena država Kosovo. Mislim da u međuvremenu stvari napreduju, stvari se menjaju. Stvari se kreću u pravom smeru. Polako, ali se kreću. Nekada nismo imali nikakvu komunikaciju i bilo je nemoguće zamisliti da bi Srbi i Albanci mogli biti za istim stolom. Dakle, biće potrebno vreme, trebaće vremena, ali to je u redu“, rekao je Rama za crnogorsku A plus televiziju.

Rama je govorio i o izjavi predsednika Vučića na nedavno održanom Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

“Propratio sam poslednju izjavu predsednika Vučića iz Davosa, i mislim da je bila prilično respektabilna s obzirom na način na koji je iskazao potrebu da se krene napred. Naravno, na svoj veoma poseban karakterističan način komuniciranja, ali iskazao je poštovanje”, prokomentarisao je Rama.

O činjenici da ima dobre odnose i sa Vučićem i Kurtijem, uprkos njihovih međusobnih tenzičnih relacija, Rama je rekao da između predsednika Srbije i kosovskog premijera ima mnogo napadanja.

„I ljudi me pitaju kako je to moguće, ali zamislite ako bi svi gledali samo crno-belo i ako bi svi samo držali svoje pozicije i ako niko ni sa kim ne bi razgovarao. Stvari ne bi bile bolje. Dakle, uvek je najbolje razgovarati sa ljudima, pokušati razumeti razloge, iznositi svoje argumente“, zaključio je Rama.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.