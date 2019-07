Rampa za Trampa: Rat sa Iranom može samo uz odobrenje Kongresa

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Dodald Tramp neće moći pokrenuti vojne napade na Iran bez odobrenja Zastupničkog doma Kongresa. Ova mera, usvojena u petak na Kongresu, dobila je podršku 251 zastupnika, dok je 170 njih glasalo protiv, prenose mediji.

Reč je o amandmanu na godišnji predlog zakona o odbrani, za koju je osim demokratske većine, glasalo i 25 republikanaca. Još je neizvesno kakvu će sudbinu ovaj amandman doživeti u Senatu, u kojem republikanci imaju većinu.

Demokratski zastupnik Ro Kana koji je autor nacrta zakona izjavio je da ova regulativa ukazuje na to da je SAD dosta rata.

Congress has passed my bipartisan #NDAA Amendment w/ @RepMattGaetz to prevent funds for war with Iran. This is the only way to stop Trump from starting another costly war. Constitutional rights aren’t optional and endless war isn’t inevitable 1/

— Rep. Ro Khanna (@RepRoKhanna) July 12, 2019