Rau: Rusija ostaje trajna pretnja miru u Evropi

VARŠAVA – Rusija će ostati pretnja miru u Evropi čak i nakon prekida vatre u Ukrajini, ocenio je danas poljski ministar spoljnih poslova Zbignjev Rau.

„Možemo samo da sanjarimo da će se Rusija promeniti odmah nakon dogovora o prekidu vatre jer će ona i dalje predstavljala opasnost za mir u Evropi“, rekao je Rau na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojom nemačkom koleginicom Analenom Berbok, prenosi CNN.

Rau je izjavio da se plaši ruske invazije na Poljsku, kao i „opasnosti od oružane invazije Rusije na zemlje istočnog krila NATO“.

Poljska i Nemačka moraju da nastoje da Rusija „pretrpi strateški poraz i da njene okupacione snage ostave Ukrajinu unutar međunarodno priznatih granica“, rekao je Rau.

Berbok je takođe jasno stavila do znanja da region Donjecka pripada Ukrajini.

„Ukrajina je suverena država unutar svojih granica i to je tačno sada, to važi od 2014. godine i to će važiti i ubuduće“, rekla je nemačka ministarka.

(Tanjug)

