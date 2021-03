Razorni zemljotresi na Novom Zelandu, upozorenje na cunami (foto)

Niz snažnih zemljotresa pogodili su Novi Zeland. Nakon zemljotresa magnitude 7,3 po Rihteru u 2:27 po lokalnom vremenu, u 8:28, udario je novi magnitude 8,1 po Rihteru, prenose mediji.

‘Move immediately’: Tsunami fears after three earthquakes strike off New Zealand’s North Island https://t.co/CVAQJmjuoP via @newscomauHQ #NewZealand #Earthquake #Tsunami #Warning

— Alan G (@MoRaY1959) March 4, 2021