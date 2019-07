Razrešena misterija? Evo šta je palo na Severni Kipar (video)

Objekat koji se sinoć srušio na Severni Kipar po svoj prilici je raketa ruske proizvodnje ispaljena tokom napada Izraela na Siriju, saopštile su lokalne vlasti.

Podsetimo, neidentifikovani leteći objekat srušio se i eksplodirao na teritoriji Severnog Kipra, potvrdile su lokalne vlasti.

#UPDATE: Reported video of large fires and debris seen at location of crash site near Kibris in northern Cyprus pic.twitter.com/YuEDc7rNKl

— ELINT News (@ELINTNews) July 1, 2019