RČ: AL i MKD s nestrpljenjem iščekuju odluku o pregovorima

TIRANA – Albanija i Severna Makedonija s nestpljenjem iščekuju odluku o otvaranju procesa pregovora s EU, polovinom oktobra, rečeno je danas na konferenciji u Tirani, koja je održana pod nazivom „Ključ je u pravosuđu“ (It’s All About Justice).

Jedan od organizatora konferencije, Veće za regionalnu saradnju (RČ) saopštio je da se to refelktuje na celi region, kao potreba kako bi se nastavilo sa započetim reformama i preduzeli naredni koraci u pravcu procesa evropskih integracija.

“ Dakle, nije slučajnost da se ovaj sastanak danas dešava baš u Tirani, dok će naredni ministarski sastanak o pravosuđu, iz istog razloga, biti organizovan u Skoplju. Vladavina prava je fundamentalna za sve nas i to ne samo zbog EU integracija, za šta je neovisno, odgovorno i efikasno pravosuđe od vitalnog značaja”, izjavila je tim povodom Majlinda Bregu, generalna sekretarka RČ-a.

Ona je to rekla otvarajući Konferenciju na visokom nivou pod nazivom “Ključ je u pravosuđu” (It’s All About Justice).

“Ovogodišnji Balkanski barometar pokazuje da 56 odsto građana u regionu podržava članstvo u EU. Većina njih veruje da će im se životi promeniti nabolje kada postanu članice EU, ali 75 odsto građana je nezadovoljno pravosuđem i smatraju da je korumpirano. Više od polovine, 59 odsto ljudi veruje da se zakoni ne sprovode efikasno, dok 70 odsto misli da se zakoni ne primjenjuju jednako na sve.

Ljudi, dakle, mudro shvataju realnost, rekla je Bregu.

„Građani Zapadnog Balkana od svojih vlada očekuju vladavinu prava – reformu pravosuđa u neovisne, odgovorne, efikasne i pouzdane sisteme. To je taj način na koji ćemo ekonomije učiniti jačima, otpornijima, omogućiti im da se razvijaju i postanu sigurno mesto za svoje građane – mesto u kojemu će ljudi želeti da ostanu, a ne sanjati da iz njega odu“, kazala je Bregu.

Prema njenim rečima, posebno je želja mladih da im se obezbedi dostojanstvena prilika da nastave svoje živote i karijere u vlastitom društvu.

Ključ je, kazala je, u pravosuđu.

Bregu je rekla da ne zna koliko će vremena biti potrebno da se stigne na to odredište.

„Prošlost je još uvek prisutna, sadašnjost bledunjava, a budućnosti je u procesu ‘radovi u toku’. Ali zato znam da nema drugog puta za izgradnju zajedničke evropske budućnosti nego kroz konsolidaciju vladavine prava”, zaključila je Bregu.

Konferencija koju je organizovalo Veće za regionalnu saradnju zajedno s Ministarstvom pravde Albanije, okupila je ministre Zapadnog Balkana, visoke zvaničnike i stručnjake u oblasti vladavine prava.

(Tanjug)