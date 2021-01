Reagovanja svetskih državnika na šokantne scene iz Vašingtona (video)

Na dešavanja u Vašingtonu reagovali su i brojni svetski zvaničnici na društvenim mrežama, koji su uglavnom preneli da su iznenađeni, zabrinuti i šokirani aktuelnim zbivanjima i dali su podršku izabranom predsedniku Džou Bajdenu.

Just evacuated my office in Cannon due to a nearby threat. Now we’re seeing protesters assaulting Capitol Police.

This is wrong. This is not who we are. I’m heartbroken for our nation today. pic.twitter.com/jC9P0YfSLQ

— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) January 6, 2021