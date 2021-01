Rediteljke BiH uputile podršku svim žrtvama zlostavljanja

SARAJEVO – Rediteljke u Bosni i Hercegovini uputile su podršku svim žrtvama zlostavljanja, a posebno u domenu umetnosti, kulture i obrazovanja, sa porukom da su sve žrtve važan i odgovoran deo društva, ali da samo svi zajedno možemo doprineti promenama.

„Dajemo podršku i izražavamo solidarnost sa svim kolegicama, kao i svim osobama koje istupaju u javnost ispovestima o seksualnom i svakom drugom uznemiravanju, u domenu obrazovanja ili profesionalnog rada. Zlostavljanje se dešava u svim porama društva, u svim profesijama, kao i u privatnoj sferi i nije rezervisano samo za pozorište ili film, ali imamo potrebu da reagujemo kao rediteljke da bismo dale podršku koleginicama koje su se osnažile da javno progovore“, navodi se, između ostalog, u pismu rediteljki iz BiH.

Smatraju, ističu, da je pozicija moći zapravo pozicija odgovornosti da se sve učesnice i svi učesnici osećaju sigurno, ravnopravno i zaštićeno.

„Svesne smo, takođe, kreiranja jednodimenzionalnih, na predrasudama zasnovanih ženskih likova na sceni i na filmu, a naročito tretmana ženskog tela kao seksualnog objekta. Smatramo da je krajnje vreme da se takve prakse odbace“, poručile su one, preneo je sarajevski portal Klix.

Njihova profesija, kažu, kao i svaka druga, treba da bude prostor nulte tolerancije na bilo koji oblik diskriminacije, a naročito na nasilje, bilo psihičko bilo fizičko.

„Naša poruka je da niste same i da ćemo zajedno, sistemski i u praksi, menjati one mehanizme koji mogu dovesti do bilo kojeg oblika nasilja u okvirima profesije“, stoji u pismu.

Pismo su potpisale rediteljke: Aida Begić-Zubčević, Elma Islamović, Lajla Kaikčija, Nejra Latić-Hulusić, Amra Mehić, Tanja Miletić-Oručević, Selma Spahić, Ines Tanović i Jasmila Žbanić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.