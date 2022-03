Rekonstrukcija vlade HR zajednički interes

ZAGREB – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDŠ) Milorad Pupovac izjavio je danas da je rekonstrukcija aktuelne izvršne vlasti u Hrvatskoj „zajednički interes koalicionih partnera“.

Pupovac nije želeo da odgovori na pitanje da li ima novog kandidata koji će u vladi zameniti aktuelnog potpredsednika Borisa Miloševića, za kojeg se spekuliše da će biti smenjen, rekavši da nije došao da odgovara na hipotetička pitanja.

Protiv Miloševića je pokrenuta istraga zbog navodne umešanosti u prekoračenje ovlašćenja u slučaju sada već bivšeg ministra građevinarstva.

Upitao je čime je „Milošević do ovog slučaja uradio bilo šta zbog čega bi trebalo da mu bude žao i čemu ta presumpcija”.

“Niste me dugo videli, videćete me ponovno, ali na hipotetička pitanja ne odgovaram. Sve sam rekao”, poručio je Pupovac novinarima, prenela je zagrebačka N1 tv.

Naveo je da je SDŠ-u u interesu rekonstrukcija vlade, a o tome da li bi Miloševiću bilo lakše kad bi otišao iz izvršne vlasti, Pupovac kaže:

“Kako je Miloševiću i o tome šta je najbolje, ne odgovaram, znam da mu nije jednostavno”.

Ocenio je da „nije veliki gubitak što sedmicama nije pred kamerama“.

„On (Milošević) radi svoj posao, a vi radite svoj i sigurno vam ne manjka sagovornika“, naveo je Pupovac.

Ponovio je da je na SDŠ-u da se održi stabilnost koalicije.

„Bez obzira šta to znači za nas i za Miloševića. On ima našu punu podršku za ono što radi, on je častan čovek, to će i dokazati”, jasan je Pupovac.

Na pitanje da li je sa premijerom Andrejem Plenkovićem razgovara nasamo o mogućim scenarijima prilikom rekonstrukcije vlade, Pupovac kaže da će to “pustiti da on osmisli scenarijo”.

“Mi imamo redovne koalicione sastanke i konsultacije kao partneri“, rekao je predsednik SDŠ-a.

(Tanjug)

