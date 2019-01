Rekordne padavine blokirale Moskvu, sudari i kolaps na putevima (video)

View this post on Instagram

Podmoskovьe vnovь proigralo v neravnoй shvatke s nepogodoй: uže v kotorый raz stoit tolьko poйti silьnomu snegu, kak počti vse šosse namertvo stanovяtsя i proishodяt beskonečnыe miriadы DTP. Dorožnыe službы, kak i vsegda, ne v sostoяnii sdelatь hotь čto-nibudь. Doblestnaя policiя tolьko mešaet, a žiteli aktivno snimaюt video vsego proishodящego kollapsa, podborkoй kotorыh redakciя s vami delitsя. • • • Tiše edešь, dalьše budešь, kak govoritsя. Ili ne budešь. #Odincovo#podmoskovьe#odincovskiйokrug#sneg#kollaps#dtp#Vorobьev#tipičnoeodincovo#sifiropolьskoešosse#doroga#čehov#serpuhov#news_chronicle