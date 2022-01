Republika Srpska opredejena za integraciju u okviru regiona

SKOPLJE/BANJALUKA – Republika Srpska je opredeljena da se u okviru regije dodatno integriše, a sve u cilju što bržeg i snažnijeg ekonomskog razvoja, izjavila je danas predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović u Skoplju, posle sastanka sa predsednikom Privredne komore Severne Makedonije Brankom Azeskim.

„Mnogo je oblasti u kojima privrednici iz Severne Makedonije i Republike Srpske mogu da sarađuju i rade zajedno“, rekla je Cvijanovićeva, prenela je Radio televizija Republike Srpske.

Naglasila je da je neophodno uz neko dobro političko razumevanje da Srpska i Severna Makedonija imaju i dobre privredne veze.

„Ovo je prilika da se upoznamo sa uslovima poslovanja, i šta su to potencijalno neke naše šanse. To su iskusni ljudi u poslovima koji odlično poznaju šta su to potencijali u Republici Srpskoj. To znači da će biti sve više investitora u Srpskoj iz Severne Makedonije“, kazala je predsednica Srpske.

?edna od tema bila je i obostrana saradnja na međunarodnim sajmovima.

„Nastojaćemo da nadograđujemo saradnju, kako bi Severna Makedonija još više bila naš partner u okviru poljoprivrednih sajmova. Srpska tu ima tradiciju. ?edan od tih sajmova je sajam u Bijeljini, koji se održava u septembru, a koji je regionalnog karaktera i okuplja izlagače iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Austrije“, navela je.

Cvijanović je istakla da su danas prezentovali mogućnosti Srpske u razvoju energetskog sektora.

„Fokusiraćemo se na to kako je i na koji način organizovana komora u Severnoj Makedoniji, kao što je digitalizacija i veze koje su napravili u okviru biznisa, navela je Cvijanović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.