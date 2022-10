Retka knjiga sa tragovima arsenika pronađena u engleskoj biblioteci

Retka knjiga koja sadrži tragove smrtonosnog arsenika pronađena je u biblioteci u Lidsu, u centralnoj Engleskoj, prenosi BBC.

Reč je o delu Moja lična bašta: Godišnjak mladih baštovana (My Own Garden: The Young Gardener’s Yearbook) objavljenom 1855. godine, a njene korice su živopisne zelene boje koja sadrži arsenik, teški metal koji u većim količinama može biti smrtonosan.

Rijan Ajzak, viša bibliotekarka, pronašla je naslov ove knjige u međunarodnoj bazi otrovnih spisa. Obavljeno je i testiranje i uskoro će se znati koliko arsenika sadrži.

Cilj projekta Otrovna knjiga, koji je pokrenuo Međunarodni institut za konzervaciju u Sjedinjenim Državama je da otkrije različita izdanja istorijskih knjiga u čijoj su štampi korišćeni opasni materijali i teški metali poput arsenika.

“Ovaj projekat je važan i kao pomoć bibliotekarima širom sveta da sarađuju i saznaju kako i kada su ovakve knjige štampane, kao i koje korake treba preduzeti da bi se brinulo o njima”, rekla je Ajzak.

“Neverovatno, teški metali su nekada bili česti u proizvodnji knjiga kao način da se dobije ovaj estetski lepa nijansa zelene, a iako su ljudi bili svesni da su materije poput arsenika štetne, verovatno nisu znali da postoje načini na koje je moguće uneti ih u organizam“, dodala je ona. Inače, u knjizi su saveti za mlade baštovane

Posveta u knjizi pokazuje da ju je Karolina Got dobila od oca Vilijama 1855. godine. Njih dvoje su članovi porodice Got iz Lidsa koja se bavila trgovinom vune.

“Činjenica da je knjiga pripadala porodici Got samo znači da je ona deo istorije Lidsa i da uz pažljivo čuvanje može ostati deo naše kolekcije”, rekla je Ajzak.

