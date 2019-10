Riker: Nismo fokusarni na pitanje promene granica

PRAG – Nismo fokusirani na pitanje promene granica, izjavio je Filip Riker, pomoćnik američkog državnog sekretara u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.

Odgovarajući na pitanje da li strahuje od mogućnosti „domino efekta“ u regionu Zapadnog Balkana u slučaju da do promene granica dođe, Riker je naveo: „Mislim da ste zaokupljeni idejom promene granice. To nije ono na šta smo fokusirani ovde. Fokusirani smo da dve zemlje nađu put napred i unapred smišljene ideje kako bi moglo da se nađe rešenje, nije način da se to radi. Zaista mislim da je izgovor drugih da se ne napreduje kada se fokusiraju na stvari koje smišljaju unapred“, kazao je on.

Riker je dodao da su pregovori pregovori i u dijalogu je reč o tome.

„Sesti i razgovarati o mogućnostima, stvaranju poverenja između dve zemlje. I zato smo ponudili naše diplomatske usluge, specijalnog predstavnika, specijalnog izaslanika predsednika da se pomogne u premošćavanju i nadamo se saradnji s evropskim kolegama da pomerimo napred ceo proces i region za bolju budućnost svih koji tamo žive“, kazao je Riker.

Na pitanje, da li SAD podržavju ideju promene granica odgovorio je da SAD podržavaju dve zemlje u tome da rade zajedno i da kroz dijalog nađu put napred iz sadašnje situacije.

„To će ponuditi bolje mogućnosti ljudima u Srbiji, ljudima na Kosovu i u celom regionu. Iskreno, to je dobro i za Evropu i to je dobro, po našem mišljenju, za širu transatlantsku porodicu naroda da mogu ići napred u stabilnoj, bezbednijoj situaciji. I opet, reč je o budućnosti svih ljudi u regionu i narednih generacija“.

Riker je rekao i da nije upoznat sa „specifičnim planovima“ u vezi s mogućom novom mirovnom konferencijom po pitanju kosovsko-srpskih odnosa.

„Nisam upoznat sa specifičnim planovima. Dve strane treba da vide šta mogu da urade zajedno. Imali smo nedavno izbore na Kosovu, čekamo da se na kraju obrazuje vlada. To je očigledno važan korak u procesu napred. Proces dijaloga je bio veoma važan u prošlosti, pomogao je u rešavanju određenih pitanja i želimo da vidimo da se obe strane zajedno vrate za sto, da se vrate dijalogu“, kazao je pomoćnik državnog sekretara.

On je naveo i da veruje da Kosovo i Srbija imaju volju za postizanje dijaloga, te da su SAD tu da podrže proces.

„Mi podržavamo dijalog Kosova i Srbije od samog početka. Podržavamo napore Evropske unije i pokušavamo da budemo partneri u tim naporima. Mislim da je državni sekretar SAD Majk Pompeo pokazao to unapredivši Metjua Palmera, jednog od mojih zamenika u specijalnog predstavnika za Zapadni Balkan, i time direktno ukazao na fokus koji imamo u regionu“, kazao je američki zvaničnik.

On je dodao da je i predsednik Donald Tramp podržao to imenovanjem ambasadora SAD-a u Nemačkoj Ričarda Grenela za specijalnog predsedničkog izaslanika za mirovne pregovore Srbije i Kosova kako bi dodao političku dimenziju koja ukazuje da mi verujemo da je ovo važan proces i da će SAD uraditi ono što može da pomogne taj proces.

