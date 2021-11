Rimac: Hapšenje ministarke Žalac – šamar Plenkoviću od EU

ZAGREB – Komentarišući hapšenje Gabrijele Žalac, bivše ministarke regionalnog razvoja i fondova EU u vladi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Rimac ocenio je da je to „šamar premijeru iz Evropske unije“.

Po nalogu Kancelarije evropskog javnog tužioca u Zagrebu, policija je danas uhapsila bivšu ministarku Gabrijelu Žalac i direktora Centralne agencije za finansiranje i ugovaranje programa i projekata EU Tomislava Petrića, kao i još dve osobe, saopšteno je danas iz te kancelarije.

Oni se sumnjiče da su počinili krivična dela u ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU i Centralnoj agenciji za finansiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), vezano uz postupke javne nabavke informatičkog sistema.

„Formalno ili neformalno, član Predsedništva i član stranke koji je obavljao javne dužnosti bez dileme je domen odgovornosti vrha stranke, odnosno premijera ako se tu radi o ministru. Tu nema bežanja, ovo je šamar premijeru iz Evropske unije i bez obzira koliko se pravi neinformisan i nevešt, od te odgovornosti ne može da pobegne“, predočio je Rimac, prenosi portal Index.hr.

Gabrijela Žalac već je imala nekoliko afera, ali Rimac podseća da ona nije smenjena ni zbog jedne od njih, već je vlada stala u njenu odbranu, a tek je u kasnijoj rekonstrukciji Plenkovićevog kabineta smenjena kada je promenjen kabinet.

„Sporost pravosuđa, negiranje bivših grehova i vrlo kasno procesuiranje nekih krivičnih dela dovodi do toga da građani padaju u apatiju i više ne reaguju na ovakve stvari, jednostavno misleći da je u Hrvatskoj teško živeti. Nedavno smo imali presudu za krivična dela počinjena u vreme Ive Sanadera pa se sada na neki način opravdano može reći da su to ‘bili neki drugi’. Uvijek su neki drugi tu bili prisutni u kontinuitetu delovanja jedne političke opcije koja uporno negira svoje grehe, a stalno ih ponavlja“, rekao je Rimac.

Osvrnuvši se na ponašanje premijera Plenkovića profesor Rimac je podsetio da premijer vrlo retko odgovara na pitanja i vrlo malo govori o delovanju svoje vlade.

„Kad god se pojavi neko neprijatno pitanje on skreće odgovor na opoziciju, najčešće na SDP, ali u zadnje vrijeme i na Domovinski pokret. On vređa manje stranke kao irelevantne i sve ostalo projektuje u daleku prošlost kao da se to njega uopšte ne tiče“, rekao je Rimac.

On je rekao da razume da Plenković nije odgovoran za Sanaderovo ponašanje, ali je odgovoran za nastavak takvog ponašanja od kada je on postao predsednik vlade.

„Ne vidim retorički kod njega nikakvu nameru da išta promeni, da išta osudi. To je pitanje političke odgovornosti. Širi se odgovornost, ne samo na Žalačevu ili krug ljudi s kojima je direktno optužena, nego i na širi krug ljudi i neobično je da premijer ništa ne vidi i da se čudi da neka pravosudna tela rade svoj posao“, zaključio je profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Rimac.

(Tanjug)

