Rjabkov: Ignorisanje crvenih linija Mokskve rizično

MOSKVA – Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov ocenio je kao izuzetno rizičnu destruktivnu politiku NATO-a kojom ignoriše „crvene linije“ koje je obeležila Moskva.

On je u intervjuu za ruski list Izvestija rekao da to vodi daljoj eskalaciji koja može dovesti do ti do do vojnog sukoba nuklearnih sila sa teškim posledicama.

Rjabkov je ukazao i na rizike upotrebe nuklearnog oružja i ukazao da zemlje sa nuklearnim arsenalom moraju da se pridržavaju postulata o neprihvatljivosti međusobnog rata.

„Sa zaoštravanjem ukrajinske krize, koja je nastala krivicom kijevskog režima i njegovih zapadnih pokrovitelja, ova poruka ne samo da nije izgubila na aktuelnosti, već je dobila i dodatni značaj“, naglasio je Rjabkov.

On je podsetio da ruska doktrina hipotetički dozvoljava upotrebu nuklearnog arsenala isključivo kao odgovor na agresiju upotrebom oružja za masovno uništenje protiv same Rusije i njenih saveznika ili u slučaju kada je ugroženo samo postojanje zemlje.

„Drugim rečima, upotreba nuklearnog oružja od strane Rusije moguća je samo kao odgovor na napad – za samoodbranu u vanrednim okolnostima. Tu nema mesta nagađanjima i fantazijama“, rekao je Rjabkov.

(Tanjug)

