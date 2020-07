Rodić: Upozorenje nateralo naše građane da ostanu u Austriji

BEČ – Državljani Srbije, koji žive i rade u Austriji odlučili su da ovog leta ne dolaze u rodna mesta u Srbiji, već da ostanu u Austriji, posle upozorenja koje je izdala austrijska administracija da bi mogli da se nađu u situaciji da ostanu bez posla, rekao je ambasador Srbije u Beču Nebojša Rodić.

„Za razliku od putovanja, koje je usledilo iza 15. marta i kada smo imali verovatno najveću repatrijaciju nasdih građana u domovinu, ovaj put sami državljani Srbije koji žive i rade u Austriji su, na osnovu upozorenja koje je austrijska administracija izdala, gde se ukazuje da u slučaju da se pri povratku konstatuje da su zaraženi covidom 19 mogu doći u situaciju da ostanu bez posla, a istovremeno bi sve zdravstvene usluge koje bi po tom osnovu koristili morali sami da plate“, objasnio je Rodić za Tanjug.

To je, kako je naglasio, ozbiljno upozorenje i ono deluje na svakog ozbiljnog čoveka da se zaustavi i da u domovinu ne kreće.

Zvanični Beč je ceo Zapadni Balkan stavio na spisak zemalja za koje važi najviši stepen upozorenja za putovanje, na osnovu kojeg svi koji su boravili u tim državama pri povratku moraju u dvonedeljni karantin ili da prikažu negativan PCR test.

Rodić je ukazao da svi koji imaju regulisan boravak, uredna dokumenta da rade u Austriji, nemaju problem da se vrate u zemlju, ali će imati problem da dokažu svoje zdravstveno stanje, to jest da nisu nosioci covid19.

To će, kako kaže, morati da učine korišćenjem zdravstvenih usluga institucija u Austriji, a to, podseća, znači da će morati da plate između 120 do 190 evra za PCR test, koji ih, ako je negativan, oslobađa od samoizolacije.

„Ako se dogodi da su zaraženi, problemi se multiplikuju i mogu biti ozbiljni po njihovo dalje zadržavanje, a i egzistencijalni opstanak u Austriji“, upozorio je on.

Upitan da li građani mogu sa negativnim testovima iz Srbije da se „oslobode“ karantina, Rodić je kazao da je nedavno kancelar Sebastijan Kurc predočio, u diplomatskom tonu, da treba biti suzdržan kad je reč o validnosti testova koji se donose sa prostora Zapadnog Balkana.

Rodić je ukazao da su austrijske vlasti veoma pedantno i predano radile na utvrđivanju puteva kojima se širila epidemija, te došla do podatka, na primeru žarišta u Gornjoj Austriji, da su ljudi koji su dolazili sa prostora bivše Jugoslavije ti koji su doprineli da se virus ponovo aktivira.

Ambasador je ukazao da i u Austriji raste broj novozaraženih, i da je juče, u odnosu na četvrtak, skok bio za 40 odsto.

Glavna žarišta su, preneo je, Gornja Austrija, Beč i Donja Austrija.

Naveo je da ministar zdravlja Rudolf Anšober najavljuje mogućnost ponovnog uvođenja obaveze nošenja maski.

„Ovde se i dan danas nose maske u apotekama, bolnicama i javnom prevozu, a verovatno će se vratiti obaveza nošenja u svim prodavnicama, zatvorenim prostorima gde se ljudi okupljaju. Na ulici, moram da kažem, vidljivije je da su maske prisutnije u odnosu na period od pre 20-tak dana“, rekao je on.

(Tanjug)

