Roditelji se otrovali, petogodišnja ćerka danima čuvala jednogodišnjeg brata

Devojčica i njen brat pronađeni su u stanu tri dana nakon što su njihovi roditelji preminuli od trovanja kiselim krastavčićima.

Two children slept next to blackened corpses of their parents for 3 DAYS after they ‘died from poisoned pickles’ https://t.co/Y8xkbiNI9C

— Newsdaily (@Newsdailyng1) October 24, 2020