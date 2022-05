Rogov: Ukrajina zauvek izgubila pristup Azovskom moru

SIMFEROPOLJ – Član Glavnog saveta vojno-civilne administracije Zaporožja, Vladimir Rogov, kazao je danas za agenciju RIA Novosti da je Ukrajina zauvek izgubila pristup Azovskom moru, pošto se, prema njegovim rečima, Zaporoška i Hersonska oblast nikada neće vratiti pod kontrolu Kijeva.

„Azovsko more je zauvek izgubljeno za Ukrajinu. Luke u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti nikada više neće biti ukrajinske. Siguran sam da će posle ponovnog ujedinjenja naših regiona sa Rusijom, Azovsko more ponovo, kao nekad, biti isključivo unutrašnje more Ruske Federacije“, rekao je Rogov.

Tokom specijalne operacije, ruska vojska je preuzela kontrolu nad Hersonskom oblasti i Azovskim delom Zaporoške oblasti na jugu Ukrajine, navodi agencija RIA Novosti.

(Tanjug)

