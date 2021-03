Ronioci utvrđuju stanje broda koji se zaglavio u Suecu

KAIRO – Stručne ronilačke ekipe zaronile su ispod broda Ever Given koji se zaglavio u Sueckom kanalu, da bi ispitali da li su korito i bočna strana ovog ogromnog kargo broda pretrpeli oštećenja, saopštili su danas egipatski zvaničnici.

Dva zvaničnika Sueckog kana koji nisu želeli da se identifikuju potvrdila su nakon što su stručne ekipe uspele da odblokiraju kargo Ever Given, a ronioci da izvrše proveru, da je brod pretrpeo „neznatna do srednja“ oštećenja, preneo je AP.

Drugi izvor agencije, kapetan tegljača u Suecu, izjavio je da stručnjaci procenjuju tačne razmere oštećenja, ali, kako je rekao, malo je verovatno da će oštećenja ometati japanski Ever Given da nastavi svoju plovidbu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.