Roskosmos predstavio model ruske svemirske stanice

MOSKVA – Ruska svemirska agencija Roskosmos danas je prvi put predstavila fizički model nove ruske svemirske stanice, prenosi Rojters.

Britanska agencija ocenjuje da se na osnovu ovog poteza Roskosmosa može zaključiti da je Moskva ozbiljna u pogledu napuštanja Međunarodne svemirske stanice (IS S) i početka samostalnog izvođenja operacija u kosmosu.

Ruska nacionalna svemirska agencija Roskosmos predstavila je model svemirske stanice, koju su ruski državni mediji nazvali „ROS S“, na vojno-industrijskoj izložbi „Armija-2022“ u blizini Moskve.

Jurij Borisov, koga je ruski predsednik Vladimir Putin prošlog meseca imenovao za šefa Roskosmosa, izjavio je da će Rusija napustiti IS S posle 2024. godine i da radi na razvoju sopstvene orbitalne stanice, prenosi Rojters.

Na IS S-u, koji je lansiran 1998. godine, od novembra 2000. kontinuirano borave astronauti u okviru zajedničkog projekta koji predvode SAD i Rusija, a u njemu učestvuju i Kanada, Japan i 11 evropskih zemalja.

NASA, koja želi da IS S ostane u funkciji do 2030. godine, tvrdi da još nije dobila zvaničnu potvrdu o planiranom povlačenju Rusije i da je ranije shvatila da će Moskva nastaviti da učestvuje do 2028, navodi Rojters.

Roskosmos je u saopštenju naveo da će nova svemirska stanica biti lansirana u dve faze, bez navođenja datuma.

U prvoj fazi bi počela sa radom svemirska stanica sa četiri modula, a kasnije će joj biti dodata još dva modula i servisna platforma.

To bi bilo dovoljno da se na njoj smeste najviše četiri kosmonauta, kao i oprema za naučna istraživanja.

Roskosmos je saopštio da će nova stanica ruskim kosmonautima omogućiti mnogo širi pogled na Zemlju od onog kog imaju u ovom trenutku.

Ruski državni mediji sugerišu da je pokretanje prve faze planirano za 2025-2026, a najkasnije za 2030. godinu.

Pokretanje druge i završne faze planirano je za 2030-35, navodi Rojters.

Po trenutnoj zamisli, na svemirskoj stanici ljudi ne bi stalno boravili, već bi na njoj bilo osoblje dva puta godišnje tokom dužeg perioda.

Dmitrij Rogozin, prethodni šef Roskosmosa, sugerisao je da bi nova svemirska stanica mogla biti korišćena i u vojne svrhe, ako bude potrebno, prenosi britanska agencija.

(Tanjug)

