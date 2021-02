RUS: Strane diplomate nepoželjne zbog učešća na protestima

MOSKVA – Rusija je švedske, poljske i nemačke diplomate proglasila „personama non grata” i zatražila da što pre napuste zemlju zbog njihovog učešća na zabranjenim skupovima opozicije u Moskvi i Sankt Peterburgu 23. januara, saopštilo je danas rusko ministarstvo spoljnih poslova.

„U skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima od 18. aprila 1961. godine, diplomate koje su učestvovale na nedozvoljenim skupovima proglašene su personama non grata i one moraju što pre da napuste Rusiju“, saopštilo je ministarstvo, prenosi TAS S.

Navode i da su švedski, poljski i nemački ambasadori pozvani danas u rusko ministarstvo spoljnih poslova zbog ovih incidenata.

„Rusija očekuje da će se švedske, poljske i nemačke diplomatske misije i njihovo osoblje striktno pridržavati međunarodnog prava“, naglasilo je u saopštenju ministarstvo.

(Tanjug)

