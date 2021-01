Rusija će proizvoditi četiri miliona vakcina mesečno

MOSKVA – Rusija planira da od februara mesečno proizvodi oko četiri miliona doza vakcine „Sputnjik V“, rekao je danas direktor istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologju Gamaleja Aleksander Ginzburg.

„Dostižemo one količine koje smo ranije planirali, a to je između četiri i pet miliona doza mesečno. Mislim da ćemo u februaru proizvesti četiri miliona doza“, rekao je Ginzburg.

On je naveo da je do sada proizvedeno 1,5 miliona doza vakcine „Sputnjik V“ i da će do 1. februara biti proizvedeno još 2-2,5 miliona doza.

Rusija je započela masovnu vakcinaciju sredinom decembra prošle godine.

Ruski fond za direktne investivije saopštio je da je do 10. januara vakcinisano 1,5 miliona ljudi vakcinom „Sputnjik V“.

(Tanjug)

