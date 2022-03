Rusija donela dekret o kažnjavanju za lažne vesti

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret o krivičnom i novčanom kažnjavanju za lažne vesti o aktivnostima Oružanih snaga Rusije i pozive na antiruske sankcije.

Javno objavljivanje i širenje lažnih saopštenja o aktivnostima ruske vojske kažnjavaće se novčanom kaznom u rasponu od 700.000 – 1.500.000 (od 5.000 do 11.000 evra) rubalja ili u iznosu plate ili drugog prihoda osuđenog lica u roku od 18 meseci, ili društveno-korisnim radom od godinu dana ili prinudnim radom do tri godine ili lišavanjem slobode na isti rok, prenosi Sputnjik.

U slučaju da zvaničnici šire lažne informacije o ruskoj vojsci uz iznošenje lažnih dokaza ili da je to motivisano mržnjom i neprijateljstvom, predviđena je zatvorska kazna od 5-10 godina, ili novčana kazna od tri do pet miliona rubalja (22.000 do 37.000 evra), ili prinudni rad u roku od pet godina.

Za lažne vesti koje budu dovele do teških posledica predviđena je zatvorska kazna od 10-15 godina, navodi Sputnjik.

(Tanjug)

