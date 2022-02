Rusija napala Ukrajinu, počela opšta invazija ruske vojske (foto, video)

Ruska vojska rano jutros krenula je u akciju i napala Ukrajinu. Za sada glavni udar kako javljaju svetski mediji ide iz pravca Donbasa i Luganska. Akcija je počela rano jutros u 3:50 po srednje evropskom vremenu, kada je ruski predsednik objavio napad na Ukrajinu !!!

Cilj „specijalne vojne operacije“ je „demilitarizacija i denacifikacija“ države…

Istog trenutka napad je počeo Iz više pravaca. Gađana su skladišta, vojni aerodromi, centri veze i komandna mesta.

Russian President Vladimir Putin announces a military operation in Ukraine https://t.co/YGkiBS8DgG pic.twitter.com/OwKPpNgwy1 — TIME (@TIME) February 24, 2022

image from the Ukrainian President’s office sent to CNN's @mchancecnn following the loud explosions the team heard on the ground in #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/IpJTDdmSCc — Michael Holmes (@holmescnn) February 24, 2022

Ukrajinski vojni analitičar Ilja Pomarenko saopštio je da su beloruske trupe napale ukrajinske graničare.

#BREAKING: Ukraine border guards service says attack also taking place from Crimea — ELINT News (@ELINTNews) February 24, 2022

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko razgovarali su telefonom u četvrtak, javila je beloruska državna novinska agencija Belta.

„Danas oko 5.00 časova održan je telefonski razgovor između predsednika Belorusije i Rusije, tokom kojeg je Vladimir Putin obavestio beloruskog kolegu o situaciji na granici sa Ukrajinom i u Donbasu“

Explosion in Ukraine’s Maruipol pic.twitter.com/uOv0J6ceve — Rohan Dua (@rohanduaT02) February 24, 2022

Trupe ulaze u Ukrajinu preko Belorusije: CNN je, putem video snimka uživo prikazao kako vojna kolona tenkova ulazi u Ukrajinu. Pretpostavlja se da su u pitanju ruski.

Ukrainian military denied information about the Russian landing in Odessa. (Reuters) — Status-6 (@Archer83Able) February 24, 2022

Belarusian military are also reportedly involved in attack upon Ukraine’s border guards

Vojni aerodrom Čugujev na kome se nalaze borbeni dronovi TB-2 je napadnut rano jutros

#BREAKING: Iskander tactical ballistic missiles as well as Kalibr cruise missiles launched by #Russian Army & Navy are hitting their targets in various areas of #Ukraine. Explosions heard in #Kharkiv are caused by that. Air Defense sites & HQs are primary targets. Kharkiv👇 pic.twitter.com/oxGriYcA1l — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 24, 2022

Na lučki grad Odesu kako javljaju strani mediji izvršen je kombinovani napad s mora i iz vazduha koji su izveli padobranci i morska pešadija koja se iskrcala blizu grada, prenose mediji.

