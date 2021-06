Rusija: Od početka jedna strana je optužena

NJUJORK – Predstavnik Rusije na sednici SB UN izjavio je večeras da Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu nije institucija pomirenja u raznolikoj zajednici, jer presude nisu bile fer i jer je jedna strana optužena za sve, a svi drugi zločini drugih strana su zataškani.

On je kazao da se to sada ponavlja i da se Mehanizam do sada ponašao kao oruđe osvete, a ne pravde.

„Da li je iko pozvan na odgovornost zbog masovnih bombardovanja civilnih meta, uključujući i grad Beograd i druge velike gradove, za ubistvo i ranjavanje hiljada civila, uključujući i novinare beogradske televizije i kineske ambasade“, upitao je tokom svog obraćanja predstavnik Rusije u Savetu bezbednosti.

Istovremeno, on je upitao i zbog čega je Međunarodni tribunal „ostao slep i gluv za određene zločine“ i „zašto je okrenuo glavu pred očiglednim zločinima kosovskih Albanaca i njihove slučajeve rešava specijalni sud na Kosovu“.

Kako je rekao, predsednik suda Karmelo Ađijus je podržao prebacivanje Karadžića u Veliku Britaniju, iako je to urađeno uprkos protivljenju Karadžića i advokata, jer su tamo životi Srba ugroženi.

(Tanjug)

